È crollato il ponte della pista ciclabile su via Laurentina. Le immagini (Di giovedì 8 ottobre 2020) AGI - Tragedia sfiorata questa mattina Roma sulla via Laurentina dove è crollato parte del ponte, in legno, della pista ciclabile senza causare, fortunatamente, feriti. È successo sulla pista ciclabile della via Laurentina, all'altezza dello svincolo per la Roma-Fiumicino. A causare l'incidente un camion con un braccio a gru che ha urtato la struttura in legno provocandone la caduta. Sopra il ponte, dove transitano solo pedoni e ciclisti, non si trovava nessuno al momento del crollo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno transennato l'area bloccando la circolazione delle auto. Al momento è in corso un sopralluogo dei vigili del fuoco.

