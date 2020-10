Creators: The Past, parlano gli autori: "Noi pionieri col primo colossal fantascientifico italiano" (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il regista Piergiuseppe Zaia e l'attrice Eleonora Fani ci hanno raccontato la genesi di Creators: The Past, primo kolossal sci-fi italiano in uscita al cinema. Un colossal di fantascienza interamente italiano? Si può fare! Basta possedere una fantasia visionaria, un bel po' di ingegno e la faccia tosta necessaria a coinvolgere in un progetto senza rete star del calibro di Gerard Depardieu e William Shatner. Arriva al cinema Creators: The Past, la cui uscita era inizialmente fissata per il marzo scorso e poi è stata rimandata causa emergenza, da cui è stato tratto anche il libro firmato da Eleonora Fani, che interpreta la pittoresca Lady Airre. Creators: The Past è, a detta dei suoi ideatori, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il regista Piergiuseppe Zaia e l'attrice Eleonora Fani ci hanno raccontato la genesi di: Thekolossal sci-fiin uscita al cinema. Undi fantascienza interamente? Si può fare! Basta possedere una fantasia visionaria, un bel po' di ingegno e la faccia tosta necessaria a coinvolgere in un progetto senza rete star del calibro di Gerard Depardieu e William Shatner. Arriva al cinema: The, la cui uscita era inizialmente fissata per il marzo scorso e poi è stata rimandata causa emergenza, da cui è stato tratto anche il libro firmato da Eleonora Fani, che interpreta la pittoresca Lady Airre.: Theè, a detta dei suoi ideatori, ...

Stasera alle ore 21 al cinema Arton di Sestri Levante, alla presenza dell'attore e musicta sestrese Angelo Minoli, appuntamento con il film Creators – The Past, primo kolossal di fantascienza made in ...

Creators: The Past

Un imponente allineamento galattico si sta realizzando e i suoi effetti influenzeranno ogni forma di vita nel cosmo. Otto dei governano l'universo: sono i Creators. In un'epoca lontana, essi forgiaron ...

