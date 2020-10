Uomini e donne anticipazioni: GEMMA e PAOLO, lei resterà delusa ma… (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nuova scoppiettante puntata di Uomini e donne, da questa stagione in onda con l’inedito format che vede la presenza simultanea del trono classico e di quello over.Leggi anche: TEMPTATION ISLAND, anticipazioni quarta puntata di mercoledì 7 ottobreOggi assisteremo alla delusione di GEMMA, che ha riempito il camerino di PAOLO con dei palloncini colorati per convincere il cavaliere a riprendere la sua relazione con lei. Peccato però che il corteggiatore vicentino non sia della stessa idea della dama piemontese, ribadendo ancora una volta la sua intenzione di chiudere definitivamente la storia con la Galgani. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Non mancheranno le lacrime da parte della veterana del trono over, la quale verrà pesantemente criticata ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nuova scoppiettante puntata di, da questa stagione in onda con l’inedito format che vede la presenza simultanea del trono classico e di quello over.Leggi anche: TEMPTATION ISLAND,quarta puntata di mercoledì 7 ottobreOggi assisteremo alla delusione di, che ha riempito il camerino dicon dei palloncini colorati per convincere il cavaliere a riprendere la sua relazione con lei. Peccato però che il corteggiatore vicentino non sia della stessa idea della dama piemontese, ribadendo ancora una volta la sua intenzione di chiudere definitivamente la storia con la Galgani. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Non mancheranno le lacrime da parte della veterana del trono over, la quale verrà pesantemente criticata ...

