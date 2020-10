Soleil Sorge e Marco Ferrero | amici e…guardati!

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’zia al tempo di Instagram, influencer con migliaia di follower su Instagram, diffondono messaggi sbagliati ai giovani che li seguono. Dove finisce la realtà e dove inizia la finzione? Ci suggeriscono cosa mangiare, come vestire, come fare il saluto al sole, quali prodotti di bellezza utilizzare, come realizzare il perfetto tik-tok e quali sono le mete più belle da visitare. Li chiamano web influencer, coloro che “influenzano” le masse mostrando un mondo quasi ovattato, fatto di sorrisi, divertimento, amore, emozioni, generosità, coppie felici ezia. Tutto molto bello…se solo fosse vero! Il campanello d’allarme arriva dal caso(in arte ...