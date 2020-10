(Di mercoledì 7 ottobre 2020), L'IngredienteL’Ingredienteper la domenica mattina di La7. Dall’11 ottobre prossimo (ore 10.50) la conduttrice ed ex Miss Italia sarà ancora alla guida del programma culinario dedicato alla scoperta dei sapori italiani. L’obiettivo, anche nella nuova stagione, sarà quello di proporre ogni settimana dei piatti che potranno aiutare il pubblico ad alimentarsi correttamente. Gli “ingredienti perfetti” continueranno a ispirare il programma. Attraverso di essi verranno presentati i pregi e il valore della cucina italiana, con nuovi servizi e filmati dedicati alla storia e alle tradizioni enogastronomiche del nostro Paese. Ogni settimana verranno inoltre proposte alcune ...

Affaritaliani : L'ingrediente perfetto con Roberta Capua e Gianluca Mech torna su La7 - FlavioPons : @maurizjolive @Comeunavela @ilariacapua Riassunto della semplice notizia: quello legato a Myrta Merlino e' Arcuri.… - Teleblogmag : Torna il programma che va la ricerca dell'ingrediente perfetto da usare in cucina. Iscriviti al nostro canale Tele… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Capua

Affaritaliani.it

Roberta Capua ritrova L’Ingrediente Perfetto per la domenica mattina di La7. Dall’11 ottobre prossimo (ore 10.50) la conduttrice ed ex Miss Italia sarà ancora alla guida del programma culinario ...Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...