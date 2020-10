Quella clausola dimenticata (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Italo Cucci Era d'estate, tanto tempo fa, e il calcio visse l'ennesima avventura tribunalizia con tre protagonisti, Luciano Gaucci, il Catania e il Tar del Lazio, ribattezzato Tar dello Sport. ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Italo Cucci Era d'estate, tanto tempo fa, e il calcio visse l'ennesima avventura tribunalizia con tre protagonisti, Luciano Gaucci, il Catania e il Tar del Lazio, ribattezzato Tar dello Sport. ...

Gli spazi di deficit aggiuntivo da 1,3 punti di Pil serviranno alla legge di bilancio anche per anticipare gli investimenti poi finanziati dal Recovery Fund, con una sorta di ponte che agirà prima di ...

Era d’estate, tanto tempo fa, e il calcio visse l’ennesima avventura tribunalizia con tre protagonisti, Luciano Gaucci, il Catania e il Tar del Lazio, ribattezzato Tar dello Sport. Lucianone s’è porta ...

IL PROVVEDIMENTOVENEZIA Clamoroso al Ferro Fini: il Movimento 5 Stelle ritorna in Consiglio regionale. Ribaltando i pronostici usciti dalle urne del 20 e 21 settembre, ieri la Corte d'appello ...

