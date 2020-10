Per la FIGC, l’Asl non ha motivato il divieto di partire del Napoli (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La FIGC sosterrà che il Napoli non ha rispettato il protocollo e il Corriere della Sera ne riporta le motivazioni. I legali della Federazione ritengono che l’intervento dell’Asl è necessario solo quando nel territorio, davanti a casi cogenti come un aumento pericoloso dei contagi o delle terapie intensive, sia necessario impedire alla squadra di muoversi per allenarsi e giocare. Il provvedimento però va adeguatamente motivato, cosa che per la FIGC l’Asl non ha fatto a dovere, comportandosi come se il protocollo non esistesse. L'articolo Per la FIGC, l’Asl non ha motivato il divieto di partire del Napoli ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Lasosterrà che ilnon ha rispettato il protocollo e il Corriere della Sera ne riporta le motivazioni. I legali della Federazione ritengono che l’intervento dell’Asl è necessario solo quando nel territorio, davanti a casi cogenti come un aumento pericoloso dei contagi o delle terapie intensive, sia necessario impedire alla squadra di muoversi per allenarsi e giocare. Il provvedimento però va adeguatamente, cosa che per lal’Asl non ha fatto a dovere, comportandosi come se il protocollo non esistesse. L'articolo Per la, l’Asl non haildidelilsta.

