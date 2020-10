Nobel Chimica a Charpentier e Doudna per l'”editing del genoma” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L'Accademia reale delle Scienze di Svezia ha assegnato oggi il premio Nobel per la Chimica a due donne, la francese Emmanuelle Charpentier e l'americana Jennifer A. Doudna, "per lo sviluppo di un metodo per riscrivere il genoma", denominato Crispr. Lo ha annunciato la stessa Accademia, secono quanto si legge sul sito ufficiale. Charpentier e Doudna, si spiega nelle motivazioni del premio, hanno scoperto uno degli strumenti più importanti della tecnologia applicata alla genetica, il Crispr/Cas9, con cui possono modificare il DNA di animali, piante e microrganismi con estrema precisione. Questa tecnologia ha avuto un impatto rivoluzionario sulle scienze della vita, sta contribuendo a nuove terapie contro il cancro e può realizzare il sogno di curare le malattie ereditarie, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L'Accademia reale delle Scienze di Svezia ha assegnato oggi il premioper laa due donne, la francese Emmanuellee l'americana Jennifer A., "per lo sviluppo di un metodo per riscrivere il genoma", denominato Crispr. Lo ha annunciato la stessa Accademia, secono quanto si legge sul sito ufficiale., si spiega nelle motivazioni del premio, hanno scoperto uno degli strumenti più importanti della tecnologia applicata alla genetica, il Crispr/Cas9, con cui possono modificare il DNA di animali, piante e microrganismi con estrema precisione. Questa tecnologia ha avuto un impatto rivoluzionario sulle scienze della vita, sta contribuendo a nuove terapie contro il cancro e può realizzare il sogno di curare le malattie ereditarie, ...

Corriere : Nobel, premio per la Chimica a due donne. Charpentier e Doudna hanno riscritto il genoma - RaiNews : Due donne si aggiudicano il premio Nobel per la chimica - ilpost : Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna hanno vinto il Nobel per la Chimica, per aver sviluppato il sistema di… - bassi_suresh : RT @marcocappato: editing genetico: occorre adeguare le legislazioni nazionali e internazionali affinché la sperimentazione sia possibile.… - CarmeloMontana2 : RT @TizianaFerrario: Due donne vincono il Nobel per la Chimica.Hanno riscritto il genoma.E’ la prima volta e il pensiero va a Marie Curie e… -