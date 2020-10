Esonda un torrente, muore una ragazza di 26 anni (Di mercoledì 7 ottobre 2020) AGI - Una ragazza è deceduta nel Salernitano per cause legate all'ondata di maltempo che ha investito la Campania, con pioggia battente e vento forte. Il torrente Malnome ad Albanella è Esondato e una 26enne è risultata dispersa. Il corpo della giovane donna è stato poi ritrovato dai vigili del fuoco e dai carabinieri che insieme al sindaco avevano avviato subito le ricerche. Leggi su agi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) AGI - Unaè deceduta nel Salernitano per cause legate all'ondata di maltempo che ha investito la Campania, con pioggia battente e vento forte. IlMalnome ad Albanella èto e una 26enne è risultata dispersa. Il corpo della giovane donna è stato poi ritrovato dai vigili del fuoco e dai carabinieri che insieme al sindaco avevano avviato subito le ricerche.

