Epic Games vs Apple | il processo ha una data

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Questa settimana, il giudice distrettuale degli Stati Uniti, Yvonne Gonzalez Rogers, ha fissato ladelpercontro. Ilinizierà il 3 maggio ed entrambe le parti hanno concordato che il caso sia deciso da un giudice, evitando unguidato dalla giuria.ha intentato una causa controad agosto, accusando la società del melafonino di pratiche anticoncorrenziali a causa del taglio delle entrate del 30% e della mancanza di supporto per i metodi di pagamento diretti controllati dallo sviluppatore dell'app piuttosto che da.Da parte di, questo è un caso in cui...

zazoomblog : Epic Games ed Apple andranno a processo il prossimo anno - #Games #Apple #andranno #processo - Eurogamer_it : #Apple contro #EpicGames: il processo è stato fissato. - infoitscienza : Fortnite: l'emote di Wolverine cancella gli oggetti, l'allarme da Epic Games - AppleEducate : RT @Vittorino1806: Oggi il Tribunale distrettuale della California ha annunciato che il processo tra Epic Games e Apple inizierà il 3 Maggi… - Vittorino1806 : Oggi il Tribunale distrettuale della California ha annunciato che il processo tra Epic Games e Apple inizierà il 3… -

Ultime Notizie dalla rete : Epic Games

Questa settimana, il giudice distrettuale degli Stati Uniti, Yvonne Gonzalez Rogers, ha fissato la data del processo per Epic Games contro Apple. Il processo inizierà il 3 maggio ed entrambe le parti ...Intel Rocket Lake arriva nel primo trimestre del 2021: lo ha appena confermato il dirigente John Bonini in un post su Medium (link in FONTE). L'informazione arriva ad appena qualche ora di distanza da ...