Covid, Conte: «Curva sta salendo, rispettare la distanza anche in casa. Mascherina anche con amici e parenti» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) «La Curva dei contagi sta salendo, per questo abbiamo deciso la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio». Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte parlando fuori da... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 7 ottobre 2020) «Ladei contagi sta, per questo abbiamo deciso la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio». Lo ha dichiarato il premier Giuseppeparlando fuori da...

Rinaldi_euro : Governo di irresponsabili. Sul covid Conte e Arcuri non ne azzeccano una – Il Tempo - NicolaPorro : ?? Ecco 7?? motivi per cui la nostra #democrazia e le nostre #libertà stanno attraversando un momento di forte crisi… - IlContiAndrea : #Conte “Poteri delle regioni concordati col governo. Nuovo decreto legge questa sera per la risalita dei contagi. È… - Gianmar26145917 : RT @ChiodiDonatella: #GALLI DICCI QUANTI SONO I RICOVERATI #COVID_19 NEL TUO REPARTO Ma cos'è un segreto di Stato? I ricoverati sono tropp… - missypippi : RT @AlfioKrancic: Scusate, ma non ho potuto fare a meno di commentare. Vittorio Feltri : ' Sul Covid applausi al governo e a Conte'. Abbiam… -