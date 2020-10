Coronavirus in Irpinia | sono 26 i positivi di oggi | 4 ad Avellino

occhio_notizie : #Coronavirus in #Irpinia, 26 nuovi casi positivi: il #bollettino del 7 ottobre - wam_the : Coronavirus, l’Asl di Avellino: 26 nuovi contagi in Irpinia - wam_the : Coronavirus Avellino e Irpinia: due nuovi casi. Il bollettino - bassairpinia : Coronavirus. Il sindaco di Montella Buonopane: 'Altri due casi positivi, intanto il cluster dei giorni scorsi è sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Irpinia

Ventisei nuovi positivi si aggiungono a quelli segnalati fino a ieri, per un totale di 430 casi registrati in Irpinia dal primo luglio. Oggi l’Asl di Avellino ha comunicato la positività al Covid-19 d ...Il dirigente scolastico Amalia Carbone comunica la chiusura dei plessi scolastici Masi e Mazzetti in seguito al caso positivo riscontrato in una delle classi della scuola media. La chiusura sarà neces ...