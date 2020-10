ALBERTO TOMBA ATLETA DEL SECOLO FISI (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L'esito del concorso svolto in collaborazione con www.gazzetta.it, e' giunto al termine di alcune settimane di votazioni, che avevano visto al via 32 fra i più grandi interpreti delle 15 discipline ... Leggi su aostasports (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L'esito del concorso svolto in collaborazione con www.gazzetta.it, e' giunto al termine di alcune settimane di votazioni, che avevano visto al via 32 fra i più grandi interpreti delle 15 discipline ...

Gazzetta_it : Alberto #Tomba è l’atleta del Secolo degli sport invernali #fisi #sondaggione - repubblica : Alberto Tomba sciatore del secolo, battuto Thoeni [aggiornamento delle 11:56] - LPappagallo : RT @effedandrea: #fisiofficial Alberto Tomba è l’atleta del secolo per la Federazione Italiana Sport Invernali: ?????? a Gustavo #Thoeni che… - OvileItalia : RT @_notsurrender: Io uscivo prima da scuola per vedere la seconda manche di Alberto Tomba. Voi per vedere Uomini e Donne - pircher14_7 : RT @_notsurrender: Io uscivo prima da scuola per vedere la seconda manche di Alberto Tomba. Voi per vedere Uomini e Donne -