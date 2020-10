Va in Turchia per sbiancarsi i denti e muore a 33 anni: in coma i due amici (Di martedì 6 ottobre 2020) Avevano scelto la Turchia per sbiancarsi i denti, ma il viaggio ha avuto un epilogo tragico. Richard Molloy , 33enne di Ardoyne - nel nord di Belfast - è morto sabato dopo aver volato verso la città ... Leggi su leggo (Di martedì 6 ottobre 2020) Avevano scelto laper, ma il viaggio ha avuto un epilogo tragico. Richard Molloy , 33enne di Ardoyne - nel nord di Belfast - è morto sabato dopo aver volato verso la città ...

marcocappato : Oggi a Milano a fianco del popolo dell'#Armenia. Ci siamo battuti per la Turchia nella UE perché volevamo una Turc… - luigidimaio : Durante la pandemia la maggior parte dei Paesi esteri si è unita in una grande solidarietà nei nostri confronti. Tr… - FMCastaldo : La discesa diretta in campo della #Turchia è inaccettabile e porta il conflitto ad una nuova dimensione estremament… - __goodasgold : RT @Handemiyyy___: Domani volo in Turchia solo per accendere tutte le Tv e sintonizzarle su Fox #WATCHSÇK • #SenÇalKapimi - sepiatonesskies : RT @Handemiyyy___: Domani volo in Turchia solo per accendere tutte le Tv e sintonizzarle su Fox #WATCHSÇK • #SenÇalKapimi -