Udinese | grave infortunio in allenamento per Musso | rottura del menisco interno

L'Udinese dovrà fare a meno di Juan Musso, il quale ha recentemente accusato un grave infortunio al ginocchio durante un allenamento con l'Argentina. Il giovane portiere sudamericano ha riportato la rottura del menisco interno del ginocchio destro e al suo posto è stato convocato l'estremo difensore Jeremias Ledesma. Musso si sottoporrà a un operazione a Villa Stuart, la quale lo terrà lontano dai campi per circa un mese: a riportarlo è l'emittente Tyc Sports, vicina alla selezione albiceleste.

L’Udinese dovrà fare a meno di Juan Musso, il quale ha recentemente accusato un grave infortunio al ginocchio durante un allenamento con l’Argentina. Il giovane portiere sudamericano ha riportato la ...

