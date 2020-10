Troppo mistero sull’Ares Gate e Signorini muto (Di martedì 6 ottobre 2020) Troppo mistero sull’ Ares Gate e Signorini muto? Sono tante le domande, ieri sera dopo la diretta televisiva, qualche notizia è riuscita a estrapolarsi da quel contesto così confusionario. Perché Adua Del Vesco ha finto delle storie d’amore anche se soffriva? Come mai nella prima puntata del GF Vip la ragazza parlava di sofferenze e di “cose gravi” che le avrebbe fatto Massimiliano Morra? Come mai ha detto che il ragazzo è gay? Perché tutto questo oggi non riesce a trovare una giusta risposta? Perché Alberto Tarallo dell’ Ares Film ha diffidato la Mediaset? Una situazione davvero insolita quella della Casa del Grande Fratello Vip quest’anno, ma queste cose erano davvero segrete? Troppe domande e mistero, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 ottobre 2020)sull’ Ares? Sono tante le domande, ieri sera dopo la diretta televisiva, qualche notizia è riuscita a estrapolarsi da quel contesto così confusionario. Perché Adua Del Vesco ha finto delle storie d’amore anche se soffriva? Come mai nella prima puntata del GF Vip la ragazza parlava di sofferenze e di “cose gravi” che le avrebbe fatto Massimiliano Morra? Come mai ha detto che il ragazzo è gay? Perché tutto questo oggi non riesce a trovare una giusta risposta? Perché Alberto Tarallo dell’ Ares Film ha diffidato la Mediaset? Una situazione davvero insolita quella della Casa del Grande Fratello Vip quest’anno, ma queste cose erano davvero segrete? Troppe domande e, ...

Enola Holmes, di Harry Bradbeer

Per raccontare la storia della giovane Holmes, Bradbeer sceglie una confezione scintillante e dall’appeal innegabile, con Millie Bobby Brown ...

