Ora Mancini fa il costituzionalista: “Il calcio è un diritto come la scuola” (Di martedì 6 ottobre 2020) Dice Roberto Mancini che “bisogna pensare quando si parla, ogni tanto”. La notizia è che non è un monito a se stesso. Il Ct della Nazionale ce l’ha col Ministro della Salute Speranza che aveva osato, in qualità di ministro della Salute, dettare (anche se retoricamente) le priorità del paese: la scuola viene prima del calcio. L’epidemiologo Mancini ci aveva spiegato qualche giorno fa che era arrivato il momento di aprire questi benedetti stadi alla gente, argomentando così: “Sono passati tanti mesi, si può fare questo passo in avanti”. Poi aveva deciso di non convocare i giocatori del Napoli entrati in contatto col cluster Genoa, “per precauzione”, chiamando però i giocatori della Juventus, Bonucci e Chiellini (che tra l’altro non sono ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 ottobre 2020) Dice Robertoche “bisogna pensare quando si parla, ogni tanto”. La notizia è che non è un monito a se stesso. Il Ct della Nazionale ce l’ha col Ministro della Salute Speranza che aveva osato, in qualità di ministro della Salute, dettare (anche se retoricamente) le priorità del paese: la scuola viene prima del. L’epidemiologoci aveva spiegato qualche giorno fa che era arrivato il momento di aprire questi benedetti stadi alla gente, argomentando così: “Sono passati tanti mesi, si può fare questo passo in avanti”. Poi aveva deciso di non convocare i giocatori del Napoli entrati in contatto col cluster Genoa, “per precauzione”, chiamando però i giocatori della Juventus, Bonucci e Chiellini (che tra l’altro non sono ...

