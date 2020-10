Mancini durissimo contro il ministro Speranza | “qualche volta bisognerebbe pensare prima di parlare”

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 6 ottobre 2020) “Ilha detto che ci sono altre priorità rispetto al calcio, come la scuola? Io penso che qualchedi parlare. Lo sport è un diritto per tutti gli italiani ed è una priorità come lo sono la scuola e il lavoro, milioni di italiani praticano sport ad ogni livello”. È quanto dichiarato dal ct dell’Italia, Roberto, durante la conferenza stampa alla vigilia dell’amichevolela Moldavia. “Abbiamo recuperato 8-9 posizioni e vorremmo recuperarne altredel sorteggio per le qualificazioni Mondiali. Domani ci aspettiamo un avversario chiuso, come ci è già capitato in altre occasioni. Non dovremo ...