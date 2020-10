Fatture false, indagati a Napoli i patron di “Made in sud” per l’acquisto del teatro Cilea (Di martedì 6 ottobre 2020) Emettendo Fatture false (e usandole) si sarebbero procurati i soldi per acquisire nel 2018 le quote della società teatro Cilea srl, che gestisce il teatro napoletano nel quartiere Vomero. Sono otto gli indagati nell’inchiesta della procura di Napoli che ha coordinato gli uomini della Guardia di finanza di Napoli nelle perquisizioni nei confronti di imprenditori nel settore della produzione di spettacoli teatrali e televisivi. Tra loro ci sono anche i patron della trasmissione televisiva “Made in Sud”, Ferdinando Mormone e Mario Esposito. Che sono titolari – rispettivamente – della società Tunnel Produzioni S.r.l. e Red Carpet S.r.l.s., che nel 2018 hanno rilevato le quote della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Emettendo(e usandole) si sarebbero procurati i soldi per acquisire nel 2018 le quote della societàsrl, che gestisce ilnapoletano nel quartiere Vomero. Sono otto glinell’inchiesta della procura diche ha coordinato gli uomini della Guardia di finanza dinelle perquisizioni nei confronti di imprenditori nel settore della produzione di spettacoli teatrali e televisivi. Tra loro ci sono anche idella trasmissione televisiva “Made in Sud”, Ferdinando Mormone e Mario Esposito. Che sono titolari – rispettivamente – della società Tunnel Produzioni S.r.l. e Red Carpet S.r.l.s., che nel 2018 hanno rilevato le quote della ...

