Caso Mayorga | per Ronaldo processo civile?

(Di martedì 6 ottobre 2020) La vicenda del presunto stupro commesso da Cristianonel 2009 in un hotel di Las Vegas sembra non avere fine. Un giudice del Nevada ha infatti rigettato la richiesta dei legali del portoghese ...

Cristiano Ronaldo, rischio processo? Riemergono le accuse di stupro a Las Vegas del 2009 per il caso relativo a Kathryn Mayorga. Cristiano Ronaldo potrebbe presto presentarsi in tribunale per la riapertura del caso Mayorga, dove il portoghese è accusato di stupro. Potrebbe riaprirsi la causa che vede Cristiano Ronaldo accusato di stupro ai danni di Kathryn Mayorga. Entro fine novembre le parti dovranno ac...