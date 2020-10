Bonifici per agevolazioni fiscali disponibili su HYPE con quelli istantanei (Di martedì 6 ottobre 2020) Non sono passati troppi giorni da che vi avevamo parlato della possibilità su HYPE di effettuare e ricevere Bonifici istantanei nel giro di 10 secondi, 365 giorni l’anno (pensate alla comodità di un trasferimento praticamente immediato di una qualsiasi cifra, senza dover aspettare i tempi tecnici che altrimenti sarebbero stati richiesti per un bonifico ordinario, che può impiegare diversi giorni lavorativi prima di arrivare al destinatario). Oggi vogliamo darvi un’altra notizia a completamento del report informativo sulle modifiche introdotte dal team della piattaforma di gestione delle finanze, vale a dire i Bonifici per le agevolazioni fiscali, utili per ottenere un rimborso fiscale quando previsto per alcune spese specifiche (la funzione può ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Non sono passati troppi giorni da che vi avevamo parlato della possibilità sudi effettuare e riceverenel giro di 10 secondi, 365 giorni l’anno (pensate alla comodità di un trasferimento praticamente immediato di una qualsiasi cifra, senza dover aspettare i tempi tecnici che altrimenti sarebbero stati richiesti per un bonifico ordinario, che può impiegare diversi giorni lavorativi prima di arrivare al destinatario). Oggi vogliamo darvi un’altra notizia a completamento del report informativo sulle modifiche introdotte dal team della piattaforma di gestione delle finanze, vale a dire iper le, utili per ottenere un rimborso fiscale quando previsto per alcune spese specifiche (la funzione può ...

