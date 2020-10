Ora è anche ufficiale: il Chievo prende Gigliotti dal Crotone (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ve l’abbiamo raccontato per la prima volta il 30 settembre e confermato ieri. Ora è arrivata l’ufficialità: il Chievo ha preso il difensore Guillaume Gigliotti dal Crotone. Ecco il comunicato: “L’A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’FC Crotone le prestazioni sportive del calciatore Guillaume Gigliotti.Difensore di ruolo, Gigliotti è nato a Istres in Francia il 9/11/1989 e in carriera vanta un lungo curriculum in Serie B. Nel campionato cadetto vanta 119 presenze totali con 3 reti segnate e 7 assist. Ha vestito le maglie di Novara, Empoli, Ascoli, Salernitana e Crotone, squadra con la quale ha conquistato, nella passata stagione, la promozione in Serie A.Da oggi ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ve l’abbiamo raccontato per la prima volta il 30 settembre e confermato ieri. Ora è arrivata l’ufficialità: ilha preso il difensore Guillaumedal. Ecco il comunicato: “L’A.C.Verona comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’FCle prestazioni sportive del calciatore Guillaume.Difensore di ruolo,è nato a Istres in Francia il 9/11/1989 e in carriera vanta un lungo curriculum in Serie B. Nel campionato cadetto vanta 119 presenze totali con 3 reti segnate e 7 assist. Ha vestito le maglie di Novara, Empoli, Ascoli, Salernitana e, squadra con la quale ha conquistato, nella passata stagione, la promozione in Serie A.Da oggi ...

Advertising

DarioNardella : Una certa destra non si smentisce mai. Ora entrano anche nelle scuole pubbliche per istigare i nostri ragazzi a vio… - AntoVitiello : Le operazioni piu calde su cui sta lavorando il #Milan in queste ultime ore di mercato sono #Kabak e #Rudiger, trat… - zaiapresidente : Ora Matteo Salvini è in Tribunale a Catania per aver difeso i confini, fai anche tu tweet con #iostoconSalvini, fac… - retrosmalik : in questo mondo credevo solo nella solidarietà femminile,ora si è persa anche quella. - romanoauroraa : RT @ange_la_dea: Comunque ora capisco perché i ragazzi non sono attivi nei social: Liam è il più attivo e viene attaccato per ogni minima c… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche Ora anche la Juve si affida alla ASL: Bonucci e Chiellini non partono per la nazionale Tutto Napoli Covid, la nuova ordinanza in Campania anticipa il Governo: bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie chiuse alle 23

Dopo le mascherine obbligatorie anche all'aperto e la chiusura di bar e locali notturni anticipata alle ore 22 nel weekend, la Campania governata da Vincenzo De Luca anticipa i ...

Nuovo lockdown?/ Confronto fra i dati di oggi e di aprile: per ora si può sperare

Nuovo lockdown per coronavirus? Il confronto fra i dati di oggi e quelli di aprile mostrano delle differenze significative, a cominciare dalle vittime ...

Dopo le mascherine obbligatorie anche all'aperto e la chiusura di bar e locali notturni anticipata alle ore 22 nel weekend, la Campania governata da Vincenzo De Luca anticipa i ...Nuovo lockdown per coronavirus? Il confronto fra i dati di oggi e quelli di aprile mostrano delle differenze significative, a cominciare dalle vittime ...