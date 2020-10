Nuovo Dcpm 7 ottobre: cosa cambia tra mascherine e chiusure (Di lunedì 5 ottobre 2020) con il decreto che entrerà in vigore nei prossimi giorni? L’aumento dei contagi a causa del Coronavirus ha indotto il Governo in carica a varare nuove regole sull’uso della mascherina e sull’apertura dei locali con l’obiettivo di scongiurare una seconda ondata di Covid 19. In alcune regioni, già da alcuni giorni, l’uso della mascherina è obbligatorio anche all’aperto e non più soltanto nei luoghi chiusi e affollati. Ma adesso, con il Nuovo Dcpm del 7 ottobre, sono all’orizzonte molte novità. Mettiamo allora a fuoco i punti più importanti per capire cosa ci attenderà in questo inizio di autunno. Al momento, si tratta di indiscrezioni che saranno confermate poi, solo dal Nuovo Dcpm che dovrebbe ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 5 ottobre 2020) con il decreto che entrerà in vigore nei prossimi giorni? L’aumento dei contagi a causa del Coronavirus ha indotto il Governo in carica a varare nuove regole sull’uso della mascherina e sull’apertura dei locali con l’obiettivo di scongiurare una seconda ondata di Covid 19. In alcune regioni, già da alcuni giorni, l’uso della mascherina è obbligatorio anche all’aperto e non più soltanto nei luoghi chiusi e affollati. Ma adesso, con ildel 7, sono all’orizzonte molte novità. Mettiamo allora a fuoco i punti più importanti per capireci attenderà in questo inizio di autunno. Al momento, si tratta di indiscrezioni che saranno confermate poi, solo dalche dovrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dcpm Nuovo Dpcm ottobre 2020, mascherine all’aperto e coprifuoco: cosa prevede Corriere della Sera Nuovo Dcpm 7 ottobre: cosa cambia tra mascherine e chiusure

Nuovo Dcpm 7 ottobre: cosa cambia tra mascherine e chiusure con il decreto che entrerà in vigore nei prossimi giorni? L’aumento dei contagi a causa del Coronavirus ha indotto il Governo in carica a ...

Mascherine, bar e feste private, Conte: "Meno libertà per salute"

È prevista per domani la presentazione in Parlamento del nuovo Dpcm da parte del ministro della salute, Roberto Speranza. Verrà anche annunciata alle Camere la proroga dello stato di emergenza fino al ...

