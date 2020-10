Monza | condannati per maltrattamenti quattro ex dipendenti di una casa di riposo | ' Ma quando muori?'

(Di lunedì 5 ottobre 2020)exdi unadidi Besana Brianza, in provincia di, hanno patteggiato condanne a un anno e otto mesi e a un anno emesi perai danni degli ...

La condanna - Il tribunale di Monza ha condannato quattro assistenti sanitari di una casa di riposo della provincia di Monza: due a un anno e otto mesi e due a un anno e quattro mesi. I colpevoli sono ...Quattro ex operatori di una casa di riposo di Besana Brianza, in provincia di Monza, condannati per aver maltrattato gli anziani ...