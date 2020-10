METEO 7 Giorni Arriva altra PIOGGIA tra martedì e mercoledì | poi tregua

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 5 ottobre 2020)SINO ALL’11 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Rimane sempre molto attiva la vasta circolazione di bassa pressione dapresente sull’Europa centro-occidentale, anche se va spostando il proprio fulcro più a nord. Correnti occidentali affluiscono anche sull’Italia, determinando una parziale influenza del tempo sullo Stivale con il transito di una serie di corpi nuvolosi. Ne derivano condizioni di spiccata variabilità, in attesa di una nuova perturbazione che martedì sera raggiungerà il Nord-Ovest, sempre inserita nel canale di correnti nord-occidentali convogliate dai ciclone euro-atlantiche. Il calo termico raggiungerà anche il Sud, per via dell’aria più fresca atlantica che spazzerà via il caldo anomalo. Nella giornata di mercoledì il fronte ...