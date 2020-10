Le Iene, Giulio Golia positivo al Covid: “Non ci sarò per le nuove puntate” (Di lunedì 5 ottobre 2020) A ormai poche ore dall’attesissimo ritorno in tv de Le Iene, il celebre show satirico di Italia Uno perde un pezzo fondamentale del suo organico storico. Come annunciato attraverso un messaggio formale sul proprio profilo Instagram, Giulio Golia non sarà infatti parte dei primi episodi dello show. L’inviato e co-conduttore del programma, da diversi anni impegnato sul banco dei presentatori nel secondo appuntamento settimanale, dovrà infatti stare lontani dagli studios per un po’ di tempo; come annunciato sui social, Golia è infatti risultato positivo al Covid, facendo scattare l’obbligo di isolamento. Contagiato l’inviato e presentatore di Le Iene a due giorni dal debutto: “Sono in isolamento, vi guarderò ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 5 ottobre 2020) A ormai poche ore dall’attesissimo ritorno in tv de Le, il celebre show satirico di Italia Uno perde un pezzo fondamentale del suo organico storico. Come annunciato attraverso un messaggio formale sul proprio profilo Instagram,non sarà infatti parte dei primi episodi dello show. L’inviato e co-conduttore del programma, da diversi anni impegnato sul banco dei presentatori nel secondo appuntamento settimanale, dovrà infatti stare lontani dagli studios per un po’ di tempo; come annunciato sui social,è infatti risultatoal, facendo scattare l’obbligo di isolamento. Contagiato l’inviato e presentatore di Lea due giorni dal debutto: “Sono in isolamento, vi guarderò ...

