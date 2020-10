La salute e un'occasione Capitale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nelle scorse settimane si è acceso il dibattito sulle candidature…eh sì perché sembra che si possa discutere di politica seriamente solo quando ci sono candidature in ballo.Questa volta si tratta delle candidature per ospitare l’Agenzia Europea per la Ricerca Biomedica, il nuovo ente destinato a coordinare dei paesi UE alle minacce sanitarie, e per ospitare il G20 sulla sanità che si terrà il prossimo anno.Negli scorsi giorni la sindaca di Roma ha candidato la Capitale a ospitare l’Agenzia e la stessa Capitale è tra le città che potrebbero ospitare il G20 in un contesto in cui sia Bergamo che Milano hanno avanzato a loro volta la propria candidatura.La prima domanda che bisognerebbe porsi è “perché?”. Perché candidare Roma piuttosto che qualsiasi altra ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nelle scorse settimane si è acceso il dibattito sulle candidature…eh sì perché sembra che si possa discutere di politica seriamente solo quando ci sono candidature in ballo.Questa volta si tratta delle candidature per ospitare l’Agenzia Europea per la Ricerca Biomedica, il nuovo ente destinato a coordinare dei paesi UE alle minacce sanitarie, e per ospitare il G20 sulla sanità che si terrà il prossimo anno.Negli scorsi giorni la sindaca di Roma ha candidato laa ospitare l’Agenzia e la stessaè tra le città che potrebbero ospitare il G20 in un contesto in cui sia Bergamo che Milano hanno avanzato a loro volta la propria candidatura.La prima domanda che bisognerebbe porsi è “perché?”. Perché candidare Roma piuttosto che qualsiasi altra ...

_Carabinieri_ : Tre cantine chiuse e 35.000 litri di vino sequestrati dai #Carabinieri #NAS di Viterbo, Lecce e Catanzaro: questi i… - matteosalvinimi : ... dei territori, libertà e sviluppo economico, Covid-19 e salute, giustizia. Potrete seguire tutto in diretta anc… - HuffPostItalia : La salute e un'occasione Capitale - ASviSItalia : RT @diplomirko: Domani, 5 ottobre alle 15 webinar sull'Anno Internazionale della Salute delle Piante in occasione del Festival dello Svilup… - Vav982 : RT @OIPAonlus: Bobby, anziano #bull terrier abbandonato sordo, cieco e in precarie condizioni di salute. Salvato dai #volontari dell’#OIPA… -

Ultime Notizie dalla rete : salute occasione 'Studi Aperti' in occasione della Giornata Nazionale della Psicologia Maremmanews La salute e un'occasione Capitale

Tutte cose singolarmente vere salvo essere tutte scollegate perché, purtroppo, ci si ricorda di quella che è una grande ricchezza in termini di produzione di salute solo quando serve per iniziative e ...

Scuola: Samengo (Unicef) grazie a docenti di tutto il mondo

"Oggi, in occasione della Giornata Mondiale degli insegnanti, vogliamo cogliere l'occasione per ringraziare i docenti che, in tutto il mondo, in tempo di Covid-19, con grande difficoltà, impegno e det ...

Tutte cose singolarmente vere salvo essere tutte scollegate perché, purtroppo, ci si ricorda di quella che è una grande ricchezza in termini di produzione di salute solo quando serve per iniziative e ..."Oggi, in occasione della Giornata Mondiale degli insegnanti, vogliamo cogliere l'occasione per ringraziare i docenti che, in tutto il mondo, in tempo di Covid-19, con grande difficoltà, impegno e det ...