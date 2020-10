Juventus-Napoli, Ulivieri: 'Gattuso bloccato dalle autorità locali, non c'è colpa' (Di lunedì 5 ottobre 2020) Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori ha le idee chiare sulla vicenda di Juve-Napoli. E sposa la tesi che la partita di ieri sera va recuperata: 'Semplice. La vedo che un'autorità locale ha ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Renzo, presidente dell'Assoallenatori ha le idee chiare sulla vicenda di Juve-. E sposa la tesi che la partita di ieri sera va recuperata: 'Semplice. La vedo che un'; locale ha ...

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - Affaritaliani : Juve-Napoli, a rischio la serie A Figc-Governo, summit 'anti-Asl' - kwasi_mawuko : RT @napolista: Il Giornale: “Con tutti i contagi che hanno, la #Asl di #Napoli e la Regione si preoccupano di 30 calciatori?” Strenua difes… -