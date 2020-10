Incidente in corso San Gottardo, scontro tra auto e moto: grave 28enne (Di lunedì 5 ottobre 2020) Milano, 5 ottobre 2020 - Incidente all'alba tra auto e moto in corso San Gottardo, a Milano. Mancavano pochi minuti alle 6 di stamani, quando un giovane di 28 anni , che viaggiava in sella alla sua ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 5 ottobre 2020) Milano, 5 ottobre 2020 -all'alba trainSan, a Milano. Mancavano pochi minuti alle 6 di stamani, quando un giovane di 28 anni , che viaggiava in sella alla sua ...

Il primo incidente che ha visto coinvolta un’automobile e una moto è avvenuto in Corso san Gottardo alle 5.40 di questa mattina. A.C.L., un motociclista di 28 anni, ha fatto un volo di circa 15 metri.

L'incidente tra Santo Spirito e Giovinazzo. Nello schianto tra santo Spirito e Giovinazzo, la cui esatta dinamica è in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti un suv e un m ...

