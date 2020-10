Covid, l’incredibile errore di Londra: finiscono le righe di Excel e spariscono 16mila casi di contagio (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il programma si è impallato e le autorità sanitarie si sono perse per strada 16mila casi di Covid, con relativa mappatura di migliaia di contatti. È successo nel tecnologico Regno Unito, con un inevitabile seguito di polemiche, anche alla luce della grave situazione che vive il Paese. A riferire la vicenda è stato il Daily Mail, spiegando che a causare il problema sarebbe stato un foglio di calcolo Excel, sul quale venivano registrati i nuovi casi Covid e che non è stato aggiornato dopo aver raggiunto la capienza massima. Sul foglio erano archiviati i risultati delle analisi di laboratorio. L’incredibile errore con Excel sui nuovi casi Covid Dunque, al calcolo dei positivi al ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il programma si è impallato e le autorità sanitarie si sono perse per stradadi, con relativa mappatura di migliaia di contatti. È successo nel tecnologico Regno Unito, con un inevitabile seguito di polemiche, anche alla luce della grave situazione che vive il Paese. A riferire la vicenda è stato il Daily Mail, spiegando che a causare il problema sarebbe stato un foglio di calcolo, sul quale venivano registrati i nuovie che non è stato aggiornato dopo aver raggiunto la capienza massima. Sul foglio erano archiviati i risultati delle analisi di laboratorio. L’incredibileconsui nuoviDunque, al calcolo dei positivi al ...

