CDP, via libera alla fusione di Nexi e SIA. Palermo: "Spinta a sviluppo Paese" (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di amministrazione di CDP, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, ha dato il nulla osta a CDP Equity per procedere alla fusione per incorporazione della controllata SIA in Nexi, da cui nascerà il più grande operatore di pagamenti in Europa per numero di esercenti serviti e di carte gestite, con presenza in 4 continenti e 50 Paesi, ricavi aggregati pro-forma per oltre 1,8 miliardi di euro ed EBITDA di oltre 1 miliardo di euro (dati 2019), incluse le sinergie stimate. La società risultante dalla fusione sarà una delle maggiori dieci per capitalizzazione in Borsa, con un flottante da subito superiore al 40% e con una governance allineata ai migliori standard di mercato internazionali.

