Belgio, Petra De Sutter è la prima transgender a diventare ministra in Europa (Di lunedì 5 ottobre 2020) Transessualità, omosessualità, bisessualità: domande e risposte sfoglia la gallery Mentre la Polonia crea zone «Lgbt free», il Belgio dimostra di sapere cosa significhi davvero uguaglianza e lo fa, nei fatti, con la nomina a ministro della Funzione pubblica e insieme vicepresidente del Consiglio dei ministri dell’ecologista fiamminga Petra De Sutter che diventa così la prima transgender a ricoprire un incarico di questo tipo in Europa. Leggi ... Leggi su iodonna (Di lunedì 5 ottobre 2020) Transessualità, omosessualità, bisessualità: domande e risposte sfoglia la gallery Mentre la Polonia crea zone «Lgbt free», ildimostra di sapere cosa significhi davvero uguaglianza e lo fa, nei fatti, con la nomina a ministro della Funzione pubblica e insieme vicepresidente del Consiglio dei ministri dell’ecologista fiammingaDeche diventa così laa ricoprire un incarico di questo tipo in. Leggi ...

vladiluxuria : La prima ministra trans in Belgio si chiama Petra De Sutter ed è ginecologa: mandate un’ambulanza alle transfobe di… - vladiluxuria : I miei complimenti a Petra De Sutter, prima ministra transgender in Belgio: si occuperà di servizi e partecipazioni… - ilpost : In Belgio per la prima volta in Europa una persona transgender è diventata ministro - KVic01 : RT @catlatorre: Petra De Sutter è la prima Ministra (e vicepremier del Belgio) transgender in Europa. 'Non tutti hanno avuto la fortuna ne… - gaypostit : Belgio, Petra De Sutter: la prima donna transgender nominata vicepremier in Europa -