Angela Maraventano | polemiche sulla leghista | ‘Non c’è più la mafia di un tempo’ (Di lunedì 5 ottobre 2020) La leghista Angela Maraventano mette in mezzo la mafia in un comizio su Salvini. Dopo le sue parole insorge l’Italia intera: “Ma che dici?”. Sono asprissime le polemiche che stanno travolgendo Angela Maraventano. Lei è una ex senatrice, rappresentante della Lega in Sicilia. Nel corso di un suo intervento nella manifestazione di Catania ‘Io con … L'articolo Angela Maraventano polemiche sulla leghista ‘Non c’è più la mafia di un tempo’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lamette in mezzo lain un comizio su Salvini. Dopo le sue parole insorge l’Italia intera: “Ma che dici?”. Sono asprissime leche stanno travolgendo. Lei è una ex senatrice, rappresentante della Lega in Sicilia. Nel corso di un suo intervento nella manifestazione di Catania ‘Io con … L'articolo‘Non c’è più ladi un tempo’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

repubblica : Catania, Angela Maraventano choc sul palco di Salvini: 'La vecchia mafia difendeva il nostro territorio' [dal nostr… - petergomezblog : La leghista Angela #Maraventano e “il coraggio della mafia”, Maria #Falcone: “Incredula” e Grasso: “Salvini condivi… - carlaruocco1 : “La nostra mafia non ha più quel coraggio e quella sensibilità che aveva prima”. Questo ha detto la ex senatrice… - ElianaCocca : RT @giuliaselvaggi2: Gentilissima ex sen. leghista Angela #Maraventano, quando si lamenta del fatto che la mafia“non ha più quel coraggio e… - IvoIacovelli : RT @ValeMameli: NON C'È PIÙ LA BELLA #MAFIA DI UNA VOLTA ??????????????? La 'nostra' mafia ... Angela Maraventano, Lega, ieri a Catania ??????? htt… -