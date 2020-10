Tennis, coppa del torneo Tpra per Claudia Zanichelli (Di domenica 4 ottobre 2020) ... Tennis program ranking amateur,, sezione singolare open femminile del torneo master nazionale di Tennis a livello amatoriale organizzato dalla Fit in collaborazione con Enel e Gazzetta dello Sport. ... Leggi su luccaindiretta (Di domenica 4 ottobre 2020) ...program ranking amateur,, sezione singolare open femminile delmaster nazionale dia livello amatoriale organizzato dalla Fit in collaborazione con Enel e Gazzetta dello Sport. ...

Claudia Zanichelli del circolo tennis al Poggio di Lucca, si è aggiudicata la coppa del torneo Tpra (Tennis program ranking amateur), sezione singolare open femminile del torneo master nazionale di te ...

Barazzutti: "Momento fantastico per il tennis italiano, questi ragazzi faranno meglio di me e Panatta"

"I talenti azzurri di oggi? Sono convinto che questi ragazzi sapranno fare molto meglio di noi. È un momento fantastico del tennis italiano, perché abbiamo tre giocatori giovani (di cui due giovanissi ...

