Speranza Stupore e Prudenza

(Di domenica 4 ottobre 2020) Profetico fu il suo amico Gianni Cuperlo, già compagno di partito, che in un sottopalco di una festa di Articolo Uno, fine estate 2019, all’ex mattatoio del Testaccio, lo incalzò a bruciapelo. “Roberto”, disse, “ti devo chiedere una cosa importante”. E all’evidente interesse del ministro alla Salute di fresco incarico, replicò serafico toccandosi il fianco: “Ho un doloretto qui, che mi consigli?”, tra le risate bonarie dei presenti.Gratificante è stata di recente Angela Merkel, che sconsigliando ai connazionali i viaggi nell’Europa sferzata dal Covid, ha sorpreso non pochi elogiando l’Italia, fuor di stereotipo ‘bella ma casinista’, anzi uno dei posti “non a rischio” laddove “si agisce con grandissima cautela”.La nomina insperata in un governo insperato, chimera ...

Anima lucana e Dna british, un new normal dal profilo novecentesco, alla Salute a sorpresa per tutti, è diventato il "ministro della pandemia", pilastro della risposta italiana al Covid-19. Nel segno ...