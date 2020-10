Speranza | ' Priorità salute persone Juve-Napoli? Non si giocherà'

Notiziedi_it : Juventus-Napoli non si gioca, Speranza: «Priorità alla salute» - zazoomblog : Stadi Speranza: No al 25% della capienza la priorità alla scuola - #Stadi #Speranza: #della #capienza -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza Priorità

So che intorno al calcio ci sono interessi e tante persone che vanno rispettate, però le cose importanti in questo momento sono altre”, è quanto dichiarato dal ministro della Salute Roberto Speranza a ...Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, non ha lasciato dubbi in merito alle sorti di Juventus-Napoli, gara di Serie A valida per il terzo turno.