Pisa-Cremonese 2020 | le dichiarazioni pre-partita

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 4 ottobre 2020) Oggi 4 Ottobre alle ore 15:00 nello Stadio Romeo Anconetani () si disputerà ladi Serie B. Ieri 3 Ottobre sono state rilasciate lepre-gara, in cui hanno parlato della difficoltà che stanno affrontando in questo inizio di campionato. Sarà una sfida tra due squadre che puntano a migliorare la loro posizione in classifica, cercando di crescere come team. Leggi anche:: formazioni e dove vederla: ledi Luca D’Angelo L’allenatore delLuca D’Angelo ha rilasciato delleil giorno precedente la ...