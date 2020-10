Juve, non cambia programma: rifinitura e convocazioni per il Napoli (Di domenica 4 ottobre 2020) TORINO - La Juventus non ha cambiato i propri programmi nonostante la mancata partenza del Napoli per Torino: i bianconeri sono regolarmente in campo per la rifinitura agli ordini di Andrea Pirlo e si ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020) TORINO - Lantus non hato i propri programmi nonostante la mancata partenza delper Torino: i bianconeri sono regolarmente in campo per laagli ordini di Andrea Pirlo e si ...

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - annatrieste : Non capisco tutta questa sorpresa per il tweet della Juve 'Noi domani scendiamo in campo lo stesso'. Si autoassegna… - ZZiliani : Attenzione, capolavoro! La Juve riacquista Mandragora dall’Udinese (era stato l’acquisto più caro della storia del… - Orsoebreo : @IlGiannon @MarcelloChirico @MarcoBellinazzo @SerieA Associazione a delinquere con un solo arbitro ritenuto colpevo… - Maximo_Catena : @AndreaBricchi77 @paolobertolucci Però x quanto possa 'odiare' calcisticamente la Juve, sta volta non gli si può dire nulla -