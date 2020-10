Juve-Napoli, Lo Monaco (Figc): “Si va verso il rinvio”. I Bianconeri ci saranno. Fonti Regione: “Nessun colloquio De Laurentiis-De Luca” (Di domenica 4 ottobre 2020) Sono ore decisive per conoscere la decisione che verrà presa dalla Lega Calcio sul rinvio o meno di Juventus-Napoli, dopo che la Asl campana ha disposto la quarantena per giocatori e staff tecnico degli azzurri in seguito alla positività di due calciatori, Zielinski ed Elmas, e di un membro dello staff. Intanto, però, da quanto dichiara Pietro Lo Monaco, consigliere della Figc, la via al momento più plausibile sembra quella di un rinvio: “Si va verso questa strada, Juventus-Napoli sarà rinviata a data da destinarsi. La circolare del 2 ottobre della Lega Calcio parla chiaro. Il provvedimento dell’Asl è legittimo, la norma è chiara”, ha dichiarato a Radio Kiss Kiss. Anche Fonti della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Sono ore decisive per conoscere la decisione che verrà presa dalla Lega Calcio sul rinvio o meno dintus-, dopo che la Asl campana ha disposto la quarantena per giocatori e staff tecnico degli azzurri in seguito alla positività di due calciatori, Zielinski ed Elmas, e di un membro dello staff. Intanto, però, da quanto dichiara Pietro Lo, consigliere della, la via al momento più plausibile sembra quella di un rinvio: “Si vaquesta strada,ntus-sarà rinviata a data da destinarsi. La circolare del 2 ottobre della Lega Calcio parla chiaro. Il provvedimento dell’Asl è legittimo, la norma è chiara”, ha dichiarato a Radio Kiss Kiss. Anchedella ...

