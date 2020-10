Formazioni ufficiali Benevento-Bologna | Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 4 ottobre 2020) Ledi, match valido per la terza giornata di. Al Vigorito due squadre appaiate a quota tre punti cercheranno di conquistare l’intera posta in palio in questo turno che anticipa due settimane di sosta per le Nazionali. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15 di domenica 4 ottobre, per scoprire le scelte dei due tecnici Inzaghi e Mihajlovic basta guardare di seguito.: in attesa: in attesa