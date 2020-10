Coronavirus nel Lazio, record di tamponi: 261 nuovi casi e 5 decessi. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune (Di domenica 4 ottobre 2020) Oggi nel Lazio record dei tamponi quasi 14 mila e si registrano 261 casi, di questi 112 a Roma, e 5 decessi. Controlli a tappeto delle Asl per verificare il rispetto dei protocolli di sicurezza nelle RSA e le case di riposo. La situazione nelle Asl del Lazio Nella Asl Roma 1 sono 36 i casi nelle ultime 24h e di questi sedici sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi una donna di 97 anni e un uomo di 82. Nella Asl Roma 2 sono 49 casi nelle ultime 24h e tra questi tre sono casi di rientro dalla Romania, dieci sono i contatti di casi già noti e isolati. Si registra un decesso. Nella Asl Roma 3 sono 27 i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 ottobre 2020) Oggi neldeiquasi 14 mila e si registrano 261, di questi 112 a Roma, e 5. Controlli a tappeto delle Asl per verificare il rispetto dei protocolli di sicurezza nelle RSA e le case di riposo. La situazione nelle Asl delNella Asl Roma 1 sono 36 inelle ultime 24h e di questi sedici sono icon link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano dueuna donna di 97 anni e un uomo di 82. Nella Asl Roma 2 sono 49nelle ultime 24h e tra questi tre sonodi rientro dalla Romania, dieci sono i contatti digià noti e isolati. Si registra un decesso. Nella Asl Roma 3 sono 27 i ...

