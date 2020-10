(Di domenica 4 ottobre 2020) commenta Unè morto e un altro arrestato in uncon lanella notte a. La vittima è un minore di 17. Gli agenti sono intervenuti per sventare una rapina ...

Agenzia_Ansa : Conflitto a fuoco con la polizia, muore un rapinatore 17enne #Napoli #ANSA - SkyTG24 : #Napoli, conflitto a fuoco con polizia: muore rapinatore 17enne - MediasetTgcom24 : Conflitto a fuoco con la polizia a Napoli, muore rapinatore di 17 anni #napoli - RenzoCianchetti : RT @leggoit: Napoli, morto rapinatore di 17 anni in conflitto a fuoco con la polizia. Arrestato il figlio di Genny la Carogna - NuovoSud : Rapinatore di 17 anni morto ed uno arrestato in un conflitto a fuoco a Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Conflitto fuoco

In quel momento passavano degli agenti in borghese e ci sarebbe stato un conflitto a fuoco in cui i poliziotti avrebbero risposto a spari dei rapinatori. Quello ferito è piantonato in ospedale.Milano, 4 ott. (LaPresse) - Tentata rapina finita in tragedia a Napoli. Secondo quanto si apprende, un 17enne è morto a seguito di un conflitto a fuoco. Sul caso indaga la polizia.