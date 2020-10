Azzolina sull’aumento dei contagi | “Il problema non è la scuola | non chiuderemo”

Leggi su sportface

(Di domenica 4 ottobre 2020) “Se avessimo aperto le scuole ad agosto, quando i numeri stavano salendo, ci sarebbe stato qualcuno pronto a dare lo stesso erroneo giudizio. Ilnon è la, ma ciò che avviene fuori. Per questo vorrei fare un appello ai ragazzi: rispettino le regole anche quando escono dai loro istituti. Abbiamo lavorato tutta l’estate anche per evitare di doverle richiudere”. Lo ha detto in un’intervista a La Stampa, la ministra dell’Istruzione Luciasull’aumento deiin Italia.