Ares Gate, Alberto Tarallo ospite da Giletti: la storia tra Adua e Morra è falsa (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ares Gate – A Tarallo M Giletti – Photo Credits: webUn’intervista che, inutile sottolinearlo, era attesa da tanti. Questa sera ospite di Massimo Giletti, finalmente Alberto Tarallo racconta la sua verità in merito al caso Ares Gate. Caso scoppiato dopo le confidenze notturne tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, che hanno scatenato un vero e proprio interesse nazionale. Moltissimi gli amati interpreti delle fiction Ares che si sono pronunciati in merito, tra chi a favore del produttore e chi invece ne ha parlato in modo più ambiguo. Sembra pertanto che l’ascia della diffida sia stata momentaneamente sepolta, rispetto ai giorni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020)– A– Photo Credits: webUn’intervista che, inutile sottolinearlo, era attesa da tanti. Questa seradi Massimo, finalmenteracconta la sua verità in merito al caso. Caso scoppiato dopo le confidenze notturne tra MassimilianoDel Vesco, che hanno scatenato un vero e proprio interesse nazionale. Moltissimi gli amati interpreti delle fictionche si sono pronunciati in merito, tra chi a favore del produttore e chi invece ne ha parlato in modo più ambiguo. Sembra pertanto che l’ascia della diffida sia stata momentaneamente sepolta, rispetto ai giorni ...

trash_italiano : Barbara pronta a spillare il caffeuccio sulle finte relazioni dell'Ares Gate. #noneladurso - trash_italiano : Ma quindi ora possiamo fidarci delle dichiarazioni di Adua sull’Ares Gate? #GFVIP - benny_bove : RT @nonelarena: #nonelarena A Non è l'Arena sul caso #Aresgate , Alberto #Tarallo: 'Alla persona che ha macchinato tutto, so chi sei e perc… - nonelarena : #nonelarena A Non è l'Arena sul caso #Aresgate , Alberto #Tarallo: 'Alla persona che ha macchinato tutto, so chi se… - gabrirz1 : Dopo l'Ares gate e l'extension gate, ecco il backstage gate #noneladurso -