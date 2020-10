Agnelli: «3-0 a tavolino? Preferisco vincere sul campo» (Di domenica 4 ottobre 2020) «3-0 a tavolino? Preferisco vincere sul campo». Lo ha detto il presidente della Juventus Andrea Agnelli, intervistato da Sky. L'articolo Agnelli: «3-0 a tavolino? Preferisco vincere sul campo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 4 ottobre 2020) «3-0 asul». Lo ha detto il presidente della Juventus Andrea, intervistato da Sky. L'articolo: «3-0 asul» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

