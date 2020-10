Udinese Roma 0-0 LIVE: ci prova Okaka (Di sabato 3 ottobre 2020) Alla Dacia Arena, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra Udinese e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Dacia Arena”, Udinese e Roma si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Udinese Roma 0-0 MOVIOLA 1′ Inizio primo tempo – Comincia il match della Dacia Arena 11′ Tiro Okaka – L’attaccante dell’Udinese calcia verso la porta di Mirante, ma non è fortunato nel risultato Migliore in campo: al termine del primo tempo Udinese Roma 0-0: risultato e tabellino RETI: Udinese (3-5-2): Musso, Becao, De Maio, Samir; Ouwejan, Arslan, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Alla Dacia Arena, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Dacia Arena”,si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1′ Inizio primo tempo – Comincia il match della Dacia Arena 11′ Tiro– L’attaccante dell’calcia verso la porta di Mirante, ma non è fortunato nel risultato Migliore in campo: al termine del primo tempo0-0: risultato e tabellino RETI:(3-5-2): Musso, Becao, De Maio, Samir; Ouwejan, Arslan, ...

Udinese_1896 : I bianconeri in campo contro la #Roma ?? #UdineseRoma #ForzaUdinese #AlèUdin - OfficialASRoma : C'è stato un #UdineseRoma in cui ha fatto tutto Rizzitelli ?? - DAZN_IT : Ancora un'occasione per la Roma ?? Il pronto intervento di Pereyra salva l'Udinese ?? #UdineseRoma #DAZN - corgiallorosso : LIVE Udinese-Roma 0-0 – 19' Pedro di testa, Musso blocca - rickembecker : Udinese-Roma prevedo un 2 fississimo -