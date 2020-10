Stati Uniti in ansia: “Il Presidente respira a fatica” Le ultime (Di sabato 3 ottobre 2020) La notizia della positività del Presidente degli Stati Uniti, Dondald Trump ha colpito l’opinione pubblica mondiale, in ansia per le reali condizioni di salute del numero uno della Casa Bianca. Donald Trump (Facebook)Le condizioni di salute del Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, tengono con il fiato sospeso i cittadini americani, in ansia dopo la notizia della positività al Covid 19 del loro leader. Nei giorni scorsi, all’annuncio del Presidente era seguita una certa incertezza circa le reali condizioni di salute dell’uomo, il leader dei repubblicani, scriveva di stare bene, ma di non sapere bene fino a che punto. Nella giornata di ieri la notizia della febbre ... Leggi su chenews (Di sabato 3 ottobre 2020) La notizia della positività deldegli, Dondald Trump ha colpito l’opinione pubblica mondiale, inper le reali condizioni di salute del numero uno della Casa Bianca. Donald Trump (Facebook)Le condizioni di salute deldeglid’America, Donald Trump, tengono con il fiato sospeso i cittadini americani, indopo la notizia della positività al Covid 19 del loro leader. Nei giorni scorsi, all’annuncio delera seguita una certa incertezza circa le reali condizioni di salute dell’uomo, il leader dei repubblicani, scriveva di stare bene, ma di non sapere bene fino a che punto. Nella giornata di ieri la notizia della febbre ...

