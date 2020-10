Premier League 2020 2021 | Newcastle quarto in classifica | Burnley sconfitto 3-1

Leggi su sportface

(Di sabato 3 ottobre 2020) Ilsconfigge in casa ilper 3-1 in occasione della quarta giornata di. La rete del vantaggio delle Magpies è siglata da Saint-Maximin al 14′, coi padroni di casa che vanno al riposo sull’1-0. Il match si accende poi nella ripresa con il pareggio di Westwood, prima che Wilson si travesta da man of the match e sigli due reti tra il 65′ e il 77′, la seconda su calcio di rigore. Gli uomini di Bruce agganciano momentaneamente Chelsea e Leeds alposto in, a quota 7 punti. Per gli ospiti invece laè sempre più nera: quella di questa sera è infatti la terza sconfitta in altrettanti match disputati.