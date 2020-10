Maltempo, Nord Italia devastato: Piemonte e Liguria sott’acqua. Morto un vigile del fuoco in Valle d’Aosta (Di sabato 3 ottobre 2020) Sono momenti drammatici quelli che sta vivendo il Nord Italia in queste ore, a causa delle condizioni meteo critiche. Un vigile del fuoco della cittadina di Arnad è deceduto durante un’azione di soccorso in Valle d’Aosta. Un albero gli è crollato addosso senza lasciargli scampo. Tutta la Regione è in allerta idrogeologica arancione. L’esondazione di un torrente ha isolato un Comune in Piemonte. La Regione ha assistito alla caduta di quantità record di pioggia che hanno comprensibilmente provocato grossi disagi. “La situazione all’alba di oggi è molto critica. Si stanno registrando livelli idrici mai visti negli ultimi 20 anni. La maggior parte della nostra rete viabile risulta chiusa o compromessa. Restate a ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 3 ottobre 2020) Sono momenti drammatici quelli che sta vivendo ilin queste ore, a causa delle condizioni meteo critiche. Undeldella cittadina di Arnad è deceduto durante un’azione di soccorso ind’Aosta. Un albero gli è crollato addosso senza lasciargli scampo. Tutta la Regione è in allerta idrogeologica arancione. L’esondazione di un torrente ha isolato un Comune in. La Regione ha assistito alla caduta di quantità record di pioggia che hanno comprensibilmente provocato grossi disagi. “La situazione all’alba di oggi è molto critica. Si stanno registrando livelli idrici mai visti negli ultimi 20 anni. La maggior parte della nostra rete viabile risulta chiusa o compromessa. Restate a ...

