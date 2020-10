Maltempo, Conte: “Attenzione massima, commosso dalla morte del vigile del fuoco” (Di sabato 3 ottobre 2020) “Sono in costante contatto con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Stiamo assicurando un monitoraggio continuo, in pieno coordinamento con i territori, di questa emergenza, con particolare riguardo alla Valle D’Aosta, al Piemonte e alla Liguria. L’attenzione del Governo è massima“: lo ha scritto su Facebook il premier Giuseppe Conte in riferimento all’ondata di Maltempo in atto. “Rivolgo un commosso pensiero a Rinaldo Challancin, il vigile del fuoco volontario che ha perso la vita in Valle D’Aosta a causa del forte Maltempo che si sta abbattendo in queste ore nelle regioni del Nord. Un abbraccio ai familiari, ai suoi cari” .L'articolo Maltempo, Conte: “Attenzione ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) “Sono in costante contatto con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Stiamo assicurando un monitoraggio continuo, in pieno coordinamento con i territori, di questa emergenza, con particolare riguardo alla Valle D’Aosta, al Piemonte e alla Liguria. L’attenzione del Governo è“: lo ha scritto su Facebook il premier Giuseppein riferimento all’ondata diin atto. “Rivolgo unpensiero a Rinaldo Challancin, ildel fuoco volontario che ha perso la vita in Valle D’Aosta a causa del forteche si sta abbattendo in queste ore nelle regioni del Nord. Un abbraccio ai familiari, ai suoi cari” .L'articolo: “Attenzione ...

